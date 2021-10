BOURBONNAIS GAUTHIER

Claudette



À Hudson, le 27 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Claudette Bourbonnais, épouse de M. Raymond Gauthier, résidant à Coteau-du-Lac.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Martine Pharand), Pierre (Lise Trudel) et François (France Couturier), ses petits-enfants Émilie (Patrick Farell), Catherine (Stéphane Proulx-Bolduc), Noémie et Marc-Antoine (Camille Bélanger), ses arrière-petits-enfants Emma, Elliott, Henri et Léo, ses frères et sa soeur: Rosaire (Jeannine Trudeau), Jacques (Régina Lalonde), Lise (Robert Sauvé), Claude (Micheline Bourgon), Rénald (Monique Leblanc) et Gérald (Georgette Pelletier), son beau-frère et ses belles-soeurs: Denise, Maurice, Lise et leurs conjoint(e)s ainsi que de nombreux neveux et nièces et d'innombrables amis. Elle va rejoindre sa soeur feu Thérèse et son frère feu Hubert.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 novembre de 14h à 17h et 19h à 21h30 ainsi que le samedi 6 novembre de 9h à 10h40 au100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront le samedi 6 novembre à 11h en l'église St-Ignace, 339, ch. du Fleuve, Coteau-du-Lac. Inhumation à une date ultérieure.La famille tient à remercier les CLSC de St-Polycarpe et Vaudreuil, Francyne et Sonia, ainsi que la Maison des soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges pour les soins prodigués.