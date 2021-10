NADEAU, Michel



À Beloeil, le mardi 19 octobre 2021, à l'âge 74 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Michel Nadeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Jessica, Karen, Christian, Maëva, et leur mère Lydie Olga Ntap, ses enfants Maelle (Hugo Cournoyer), Philippe, et leur mère Geneviève Gallouet, sa petite-fille Alicia, ses frères et soeur Francine, Pierre, Jacques et Gilles.Il sera regretté également par tout le milieu des affaires au Québec qu'il a contribué à bâtir tout au long de sa carrière.La famille recevra les condoléances au complexe :le lundi 1er novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, coin chemin de Chambly et rue St-Charles à Longueuil, le mardi 2 novembre à 11h. En raison des mesures sanitaires, l'église pourra accueillir un maximum de 250 personnes. La priorité sera accordée à la famille et aux proches.Un don à la Fondation Victor-Gadbois serait apprécié.