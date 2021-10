GAUTHIER (née ROY)

Rose-Aimée



À St-Eustache, le 6 octobre 2021 à l'âge de 93 ans est décédée Rose-Aimée Gauthier, épouse de feu Lionel Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole (Yvon), Francine (feu Christian), Normand (Suzie), Daniel (Yvette), Richard (Myriam), Sylvain (Louise), ses 10 petits-enfants ainsi que leur conjoint et ses 7 arrière-petits-enfants. Elle laisse également, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Laval, H7J 1G5Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 20h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.L'inhumation aura lieu le samedi 6 novembre 2021 à 11h au cimetière Notre-Dame des Mille-Îles à Bois-des-Filion.