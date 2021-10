CÔTÉ, Claude



À Saint-Lambert, le 21 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Claude Côté, époux de feu Lois Kazulak.Il laisse dans le deuil ses frères Roger (feu Cécile Fournier) et Yvon (Madeleine Picard), sa soeur Armande (Marcel Houle) et sa belle-soeur Rolande Champoux (feu Léon Côté), ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis.La famille vous acceuillera le samedi 20 novembre 2021 de 10h00 à 13h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h00 en la chapelle du complexe.