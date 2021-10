GIASSON TREMBLAY, Bella



17 juin 1931 - 3 mai 2020Il nous est maintenant possible de faire une célébration pour souligner le décès de notre mère, Bella, qui nous a quittés il y a près de 18 mois déjà.Nous vous invitons à vous joindre à nous pour commémorer son souvenir, le samedi 13 novembre prochain dans une église chère à son coeur, l'église de La Visitation au 1847 boul. Gouin Est à Montréal.Ses trois fils, Guy, Roger et Marc, ainsi que leur famille, seront sur place dès 9h30 pour vous accueillir et la cérémonie débutera à 10h30.