THUOT, Pierrette



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Pierrette Thuot, survenu le 27 octobre 2021 à l'âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine Vallée (Manuel Picanco), Louise Morin et Lucie Morin (Thomas Ballma), ses petits-enfants Amanda et Ricardo, sa soeur Jacqueline, ses neveux et nièces, leurs familles et ses amies, en particulier Linda Langlois et Lucie Lagacé.Les funérailles auront lieu le samedi 6 novembre à 11h, à l'église Marie-Reine-de-la-Paix, 11075, boul. Gouin O., Pierrefonds, Qc H8Y 1X6. La famille recevra les condoléances au même endroit de 10h à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Radio Ville-Marie par téléphone au 1-855-212-2020 ou en ligne https://www.radiovm.com/donner.Les arrangements funéraires ont été confiés à514-695-7979 / Voluntas.ca