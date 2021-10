PERREAULT, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Claudette Perreault, survenu le 19 octobre 2021, à l'âge de 74 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Victor-Hugo Bernard (Isabelle) et Jean-Philippe Bernard (Claudia), ses petits-enfants Xavier et Raphaël, ainsi que plusieurs parents et amis.L'exposition du corps aura lieu le dimanche 14 novembre 2021 de 13h00 à 17h00 à la :Un hommage en sa mémoire aura lieu en salon par la famille vers 16h45.