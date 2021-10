BOIVIN, Diane



À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 20 octobre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédée Madame Diane Boivin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève, Guillaume (Stéphanie) et Gabriel (Marie-Pier), ses petits-enfants Mathis, Maélie et Zackary, son frère Réjean ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 13h30 à 16h00 au complexe funéraire :Une cérémonie de funérailles aura lieu ce même jour à 16 heures en complexe.La famille tient à remercier la Dre Lanthier pour son soutien et les bons soins prodigués.