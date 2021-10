CORMIER, SOEUR Cécile, m.c.r.



Soeur Cécile Cormier de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi est décédée à la Résidence Les Pionnières de Côte Vertu le 26 octobre à l'âge dedont 71 ans de vie religieuse.Née à Shawinigan Falls le 16 mars 1920, elle était la fille de feu Edouard Cormier et de feu Marie-Jeanne Ouellet. Elle fit son entrée dans la congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi à Gaspé le 2 août 1947.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Pauline et Lise, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Les funérailles seront célébrées en la chapelle de la :850 CÔTE VERTUle mardi 2 novembre à 10h30 et l'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, un don pour nos missions serait apprécié.