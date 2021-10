LÉVESQUE, Fr Robert-Joseph

(Joseph Henry), OFM



À Montréal, le 26 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, après 69 ans de vie religieuse, est décédé le frère Robert-Joseph Lévesque, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses nièces et neveux et de nombreux autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le vendredi 5 novembre à 14h, à la5655 de Salaberry, MontréalInhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal.