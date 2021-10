THERRIEN, Gilbert



À St-Jérôme, le 21 octobre 2021, est décédé M. Gilbert Therrien à l'âge de 63 ans, fils de feu Rolland Therrien et feu Lucienne Meloche.Il laisse dans le deuil son épouse Linda Lauzon, son fils Mathieu Therrien (Sabrina Sigouin), ses frères et soeurs dont son jumeau Robert (Martine), Serge (Ginette), Martial (Manon), Suzie (Bernard), Chantale (Jean-Yves) et Micheline, ses beaux-frères et belles-soeurs Christian (Lucie), Mario, Michel (Claudette), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 5 novembre 2021 de 10 h à 16 h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 16 h à la :DESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Un nombre de 50 personnes autorisées avec rotation, respecter la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.