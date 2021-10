GOSSELIN, Pierre



À Laval, le 20 octobre 2021, à l’âge de 78 ans est décédé M. Pierre Gosselin. Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, proches parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:Propriétaire: Patrick LajeunesseRIVE-NORD 514-770-9770le samedi 6 novembre 2021 de 9h30 à 13h30. Une liturgie de la Parole aura lieu à 12h30, ce même jour, au salon. Le port du masque est obligatoire au salon.