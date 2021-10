RENAUD, Liliane



À Saint-Eustache, le 25 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Liliane Renaud.Elle laisse dans le deuil ses filles: Madeleine (feu Yves) et Marie-Josée (Stéphane), ses frères: Roger (Nicole), Alain (Louise) et Richard (Michèle), ses soeurs: Diane (feu Romano), Claudette (Maurice), Marlyne (Michel), Linda (André) et Marie-Chantal (Michel), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Eustache, au 123 rue Saint-Louis, Saint-Eustache, le samedi 6 novembre à compter de 9h00, suivi des funérailles à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation de votre choix.147, BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE / (450) 473-5934