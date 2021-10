CLAVET (née PAQUETTE)

Juliette



À Laval, le 17 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Juliette Paquette, épouse de feu Ronald Clavet et mère de feu Mario.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine (Roger Dufort) et Carole (Mario Roy), ses trois petits-enfants Olivier, Catherine (Simon), Mathieu (Marie-Pier), ses arrière-petit-fils Justin et Benjamin. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 10h, suivi des funérailles à 11h en l'église St-Elzéar 16, boul. St-Elzéar, Laval, Qc, le samedi 6 novembre 2021.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Cité de la Santé de Laval du 4e étage Ouest-Sud, pour leurs bons soins et leur dévouement.