BOUCHER, Daniel



À Montréal, le 19 octobre 2021, à l'âge de 40 ans, est décédé subitement M. Daniel Boucher, fils de M. Jacques Boucher et de Mme Nicole Blouin.Outre ses parents, Daniel laisse dans le deuil sa soeur Marie-Claude (Michel), son neveu Joseph et sa nièce Marianne ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, parents et de nombreux amis.Il rejoint son frère David, des amis chers ainsi que sa chienne Tamara.Les funérailles seront célébrées le samedi 6 novembre 2021 à 14h00 en l'église Saint-Ignace située au 339, ch. du Fleuve à Coteau-du-Lac. La famille sera présente à l'église dès 13h00 afin de recevoir les condoléances. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme communautaire Le Sac à Dos en souvenir de Daniel.https://lesacados.org/La Maison funéraire E. Montpetit & fils offre ses sincères condoléances à la famille éprouvée.par téléphone (450) 373-3511 ouvia le web www.emontpetit-fils.ca