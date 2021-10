Affaire Kyle Beach: l’AJLNH se réunira lundi

L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) tiendra une rencontre impliquant ses dirigeants et les représentants de 32 équipes lundi pour discuter du dossier Kyle Beach, lundi, a rapporté Renaud Lavoie samedi.

Après avoir accusé l’entraîneur vidéo Brad Aldrich d’agression sexuelle en 2010, Kyle Beach n’a reçu aucun appui de son équipe, soit les Blackhawks de Chicago. Dix ans plus tard, une poursuite aux dépens de l’organisation a révélé la situation au grand jour, et une enquête indépendante a forcé le directeur général Stan Bowman et l’entraîneur-chef Joel Quenneville – qui était jusqu’à tout récemment avec les Panthers de la Floride – à démissionner.

Or, Beach, qui est sorti de l’anonymat mercredi, a également visé Donald Fehr, le directeur de l’AJLNH. L’ancien joueur a déclaré que Fehr avait été mis au courant de la situation, et que comme les Blackhawks, il avait échoué à entreprendre des actions.

Pour l’instant, il est impossible de savoir si l’avenir de Fehr à la tête du syndicat est en danger.