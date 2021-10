Attaques du Vieux-Québec: le parcours sanglant de l'assaillant

Revoyez le trajet du suspect pas-à-pas selon les informations que nous possédons.

NDLR : Un changement d’heure est survenu au cours de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Officiellement, à 2h du matin, l’heure a été reculée à 1h, ce qui a eu un effet sur la chronologie des événements.

Le suspect Carl Girouard stationne sa voiture près du tunnel qui mène à l’entrée principale du Château Frontenac. Il est alors 22h18.

Le meurtier utilise la traverse piétonnière et attaque la première personne qu’il croise. Rémy Bélanger reçoit deux coups de sabre à la tête. La victime réussit finalement à fuir à la course. Il s’en sort avec des blessures graves, dont un doigt en moins.

En sortant de la place d’Armes, en face de l’Auberge du Trésor, l’homme au sabre se précipite sur François Duchesne (photo) et le transperce à l’abdomen, ne lui laissant aucune chance. L’homme de 56 ans venait d’interrompre son jogging pour prendre des photos.

Photo : Courtoisie

L’assaillant traverse la «ruelle» du Trésor à la course et tombe nez à nez avec Lisa Mahmoud et Pierre Lagrevol. Ils reçoivent plusieurs coups de sabre et sont poursuivis par l’agresseur jusqu’au bureau de Postes Canada, rue du Fort, où ce dernier rebrousse chemin. Les premiers appels de détresse concernant le drame sont reçus au 911.

Sur la rue des Remparts, à l’angle de la rue Hébert, le suspect croise un groupe de quatre amis, où se trouve une série de canons. Il s’en prend à Gilberto Porras et un autre jeune de 17 ans, dont le nom est protégé par une ordonnance de non-divulgation.

Vers 22h26, Suzanne Clermont (photo) sort de chez elle pour fumer, sans le savoir, sa dernière cigarette. C’est à ce moment qu’elle rencontre le tueur qui l’atteint mortellement, un peu plus bas, rue des Remparts.

Photo : Courtoisie

Le suspect aurait ensuite descendu la Côte de la Canoterie, avant de disparaître pendant plusieurs heures. Il est environ 22h57 quand les policiers retrouvent un véhicule appartenant à Carl Girouard dont le moteur est toujours en marche devant le Château Frontenac.