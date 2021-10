Bambins en fugue: pas un premier incident du genre pour la garderie

La garderie de Québec, d’où trois bambins se sont enfuis cette semaine pour aller se balader sur un boulevard, n’en est pas à son premier incident du genre.

En juin 2020, un enfant de la garderie «Le Monde Enchanté» avait échappé à la vigilance des employés, et réussit à s'enfuir.

«J’avais clairement trop d’enfants sous ma supervision pour assurer une surveillance accrue», a déclaré à TVA Nouvelles une ancienne éducatrice qui souhaite conserver l’anonymat.

Cette dernière et la mère de l'enfant implorent le ministère de la Famille d'agir rapidement afin d'éviter d'autres incidents. Ce qu'elles constatent, c'est le manque d'installations sécuritaires dans certaines garderies, mais surtout le manque de suivi de la part du ministère.

«J’ai eu un entretien téléphonique avec une enquêtrice du ministère de la Famille pour donner ma déclaration sur les événements qui ont eu lieu. L’événement a eu lieu au mois de juin. J’ai été rencontrée par téléphone au mois de février 2021 et jusqu’à maintenant, je n’ai aucun suivi.»

Du côté du ministère de la Famille, on mentionne que ce type de situation est inacceptable et que «nous comprenons que les parents peuvent être inquiets. La santé et la sécurité des enfants, ce n'est pas négociable et chaque service de garde doit en faire une priorité».

Ils ne fournissent pas plus de commentaires, puisque le processus entourant ces garderies est toujours en cours.