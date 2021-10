SAMOISETTE, Marcel



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 octobre 2021, à l'âge de 92 ans et demi, est décédé monsieur Marcel Samoisette, époux de feu Juliette Monière.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jean-Paul), André (Carole), Jean (Carole), Denise (Marc), ses petits-enfants Karl, Emily, William, Yannick, Maxime, Fanie et leur conjoint(e), ses douze arrière-petits-enfants, sa soeur et ses frères Jeanne, Bernard et Germain ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu et du réseau de la santé pour leur dévouement ainsi que pour la qualité des soins et services prodigués.Les funérailles auront lieu samedi le 6 novembre 2021 à 11 h, en l'église Saint-Luc, 350, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2W 2A3, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu. La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 10 h.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.