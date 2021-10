DALPÉ, André



Le dimanche le 10 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur André Dalpé, époux de madame Thérèse Carrière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Jocelyn et Sydney (Li), ses petits-enfants Yé, Vincent et Vivianne, son frère Gaston (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 6 novembre de 9h à 11h, suivi des funérailles en l'Église Sainte-Julie située au 1686 rue Principale, Sainte-Julie à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du rein seraient appréciés.