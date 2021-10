Centre de détention de Québec: une transaction de drogue interceptée par les autorités

Deux personnes ont été arrêtées par les autorités après avoir tenté de livrer de la drogue à l’aide d’un drone au Centre de détention de Québec, vendredi soir.

• À lire aussi: Lisez en exclusivité les deux premiers chapitres du livre «Le Parloir»

• À lire aussi: Crime organisé: la descente aux enfers de «Mom» Boucher en cellule

C’est le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) qui a procédé à l’arrestation d’un homme de 23 ans et d’une femme de 63 ans après un signalement des autorités carcérales.

Les deux individus originaires de Côte-de-Beaupré sont soupçonnés d’avoir tenté de faire entrer de la drogue au sein de l’établissement carcéral grâce un drone, vers 19h.

L’opération a permis aux policiers de saisir 55 g de cannabis, 95 g de haschich, 45 g de tabac et plus de 30 timbres de nicotine, explique Hélène Nepton, de la Sûreté du Québec (SQ). Ces derniers ont aussi mis la main sur le drone qui a servi à la livraison, des cellulaires et un véhicule.

Les suspects ont été remis en liberté en attendant leur comparution éventuelle au palais de justice de Québec relativement à des accusations de possession et trafic de stupéfiants.

La SQ se charge quant à elle de l’enquête dans ce dossier.

À VOIR AUSSI...