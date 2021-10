CH: place à Danault et aux Kings!

Les Canadiens tenteront, samedi à Los Angeles (16h), de signer un deuxième gain consécutif pour la première fois de la saison.

• À lire aussi: Troisième défaite de suite pour l’Océanic de Rimouski

• À lire aussi: Elizabeth Mantha rêve des Olympiques... et de la LNH

Pour l’occasion, ils croiseront le fer avec les Kings (1-5-1, 3 points) et retrouveront... Phillip Danault.

Remplis d’espoir avant le début de la campagne, les partisans de la formation californienne ont rapidement déchanté alors que les résultats sont très loin d’être concluant pour les leurs jusqu’ici.

Le seul gain des hommes en noir et blanc a été acquis le 14 octobre dernier contre Vegas. Il s’agissait du premier match de la saison des Kings.

Depuis, l’équipe a perdu six duels consécutifs. Globalement, elle n’a marqué que 16 buts en sept parties et en a accordé 23; un différentiel plutôt révélateur de -7.

Au rayon des éléments positifs, notons toutefois la tenue de l’infatigable Anze Kopitar. Le no 11 de Los Angeles compte jusqu’ici neuf points, dont six buts.

Pas vraiment mieux pour le CH

Présentant une fiche de deux victoires et six revers en huit matchs, Montréal, de son côté, a battu Detroit et San Jose jusqu’ici. Mais ces deux gains ont été entrecoupés d’un cinglant revers de 5-1 contre Seattle.

Alors que le plateau des dix premiers matchs sera bientôt atteint à travers la LNH, dire que tous les points comptent n’est rien de moins qu’un euphémisme.

Ainsi, et Dominique Ducharme sera le premier à le confirmer, la quête de constance est maintenant le point central autour duquel les joueurs doivent bâtir.

À l’heure actuelle, Jonathan Drouin occupe le premier rang des pointeurs du club avec six points : deux buts et quatre aides.

À VOIR AUSSI...