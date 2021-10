Chasseur de fantômes: «J’ai capté de bons phénomènes»

Un chasseur de fantômes québécois a pu capter, au fil de ses (presque) 22 ans d’expérience, plusieurs phénomènes paranormaux à l’aide de matériel spécialisé.

Phénomènes de voix électroniques ou silhouettes, Frank Natarelli Jr, Fondateur de Hantise Québec, a été témoin de plusieurs manifestations lors de ses enquêtes.

Celles-ci sont d’ailleurs menées rigoureusement.

Frank Natarelli Jr commence par recueillir les témoignages de personnes qui ont été témoin de phénomènes, les analyse et, s’il le juge nécessaire, déploie son matériel pour enquêter.

«On a des caméras thermiques, j’ai aussi de détecteurs de champs électromagnétiques, des ghost box, un Ovilus, pour faire des séances de phénomène de voix électronique. On peut contacter les entités à travers les bruits blancs de la radio et on peut capter des voix très, très claires», a expliqué l’enquêteur paranormal en entrevue à LCN, samedi.

M. Natarelli Jr a notamment participé à l’émission «Résidences maudites», à CASA, lors de laquelle il a mené une enquête dans une résidence de Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

«Malheureusement, je n’ai pas trop capté de manifestations lors du tournage parce qu’il y avait une grosse équipe de tournage sur place et l’endroit était très étroit. Par contre, j’ai capté de bons phénomènes de voix électronique», admet-il.

Des bruits qui font peur

L’enquêteur reçoit le plus souvent des appels en raison de bruits entendus dans différents établissements.

«Le plus souvent, c’est des bruits de pas inexpliqués, des voix, on entend souvent courir dans les escaliers. Ce sont des bruits inexplicables aussi, des objets qui se déplacent. Ça revient souvent comme ça dans les demandes d’enquêtes», a-t-il expliqué.

Si Frank Natarelli Jr a choisi cette voie, c’est notamment pour aider les autres.

«Moi, je recherche plutôt l’adrénaline et aider les gens qui sont victimes de phénomènes paranormaux parce que si je ne leur viens pas en aide, il n’y a pas beaucoup de gens qui vont leur venir en aide, ils n’ont pas beaucoup de ressources», a-t-il confié.