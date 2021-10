CORBEIL - DE SÈVE, Carmen



À Vaudreuil, après une vie bien remplie et entourée d'amour, de bonheur, de joie et de rires, est décédée Carmen Corbeil De Sève le 22 octobre 2021 à l'âge de 77 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond De Sève, sa fille Julie, son gendre André Pruneau et sa fille Cloé, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.Sa mémoire sera honorée dans l'intimité selon ses volontés.