GIROUX, Yves



Monsieur Yves Giroux est décédé à Montréal, le 13 octobre 2021 à l'âge de 84 ans.Orphelin, il a eu de nombreuses familles: les orphelinats des religieuses dont il ne disait aucun mal; les familles de paysans où il a appris à travailler dur; la famille de Saint-Joseph en travaillant à l'Oratoire Saint-Joseph; Multicaf pour y rencontrer des amis et la famille de l'Église à l'Église Saint- Pascal Baylon où il a prié et donné de son temps dans les tâches les plus humbles.Une messe d'obsèques aura lieu le samedi 6 novembre 2021 à 15h00, à:6570, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3S 2A7Au lieu de fleurs, des dons pour Multicaf ou la Paroisse Notre-Dame-des-Neiges de Montréal seraient appréciés en mémoire de Monsieur Giroux.