Du grand Guy

Demain, l’Halloween, un conseil. Ne vous déguisez pas en Guy Lafleur, vous allez vous exténuer et vous serez obligés d’être partout à la fois.

Mais mon Dieu, lâchez-le un peu, vous allez le brûler, le vanner. Étonnamment, même le CHUM le demande à gauche et à droite comme porte-parole. Envoye mon ti-Guy, un passage à la télé, un autre à la radio, séances de photo, etc. Un petit bain de foule avec ça ? Les hommages avec émotion au plafond s’additionnent de tous les côtés toutes les semaines. Au travers de la tempête, il subit des traitements extrêmement exigeants et ça ne lâche pas. Si vous désirez qu’il aille ramasser les feuilles sur votre terrain, vous n’avez qu’à lui demander. Profitez-en, c’est connu, Guy Lafleur est incapable de dire non. Ça me fait bizarre parce qu’on se jase de temps en temps et il n’est pas rare qu’il me parle de la fatigue qui vient l’accabler l’obligeant à dormir plus qu’il n’y a pas si longtemps et, ensuite, dans les jours suivants, je le vois apparaître un peu partout. C’est ça, Guy Lafleur. À fond la caisse, il ne veut décevoir personne et, même malade, il désire rencontrer le public, son public. Il a passé sa vie à faire triper le monde et il n’arrête pas, c’est un besoin. Les allocutions larmes aux yeux la gorge nouée, les photos, les autographes, les dîners, les entrevues, amènes-en des projets.

Avec Lise, et son Martin et son Mark, à Québec, Guy a revu ses anciens coéquipiers, on a retiré le numéro quatre et même s’il a 70 ans, nous sommes toujours là, comme dans le bon vieux temps, à le regarder se battre, se démener et donner avec son cœur. C’est un surhomme. Voilà plus de 50 ans qu’il nous en met plein la vue et il est tellement fascinant qu’on est encore capable d’en prendre, de s’étonner. Il nous remercie pour ces belles années, mais c’est nous qui devrions lui dire merci. Et un petit rappel comme ça en passant, cet homme est malade et en thérapie sévère. Guy, je t’appelle lundi et t’as besoin d’être dans ta chaise berçante.

GLISSADE

Un guérisseur peut-il être en congé de maladie ?

Pénurie de sapins de Noël. Vu à la campagne, un porc-épic avec un set de lumières.

Très serré dans la course à la mairie. On est cône à cône.

Quand tu perds ton temps avec une Rolex, c’est moins pire.

Ceux qui mangent encore dehors, ce sont des extraterrasses.

« Nous embauchons ». Si je comprends bien, pas assez de sapins et trop de boulot.

Attention aux snowbirds qui descendent en Floride par la route. Cette année, comptez trois heures de plus... si vous passez par Montréal.

Je suis certain que tu n’es pas un visage à deux faces parce que tu ne mettrais pas celui-là.

Cette année à l’Halloween, un bougon promet de voler moins de bonbons aux enfants.

Oui, j’ai rangé mes bâtons de golf, mais avant, je les ai lavés avec mes larmes.

