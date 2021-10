LABELLE, Monique

(née Maheu)



De Laval, le 24 octobre 2021, à l'âge de 79 ans est décédée Mme Monique Maheu, épouse de feu Marcel Labelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Michel) et Gilles (Hélène), ses 4 petits-enfants, Stéphane, Valérie, Vincent et Catherine (et conjoints, conjointes) ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants, Alex, Thomas, Émerick et Loïc, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 novembre de 13h à 17h au:FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même vendredi à 17h au salon, suivie de la mise en Columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.