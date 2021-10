PARISÉ, Maurice



À Montréal, le 26 octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Maurice Parisé, fondateur de Geneq Inc. Il rejoint son épouse Laurette Huard.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (André Dufresne), Brigitte, Nathalie et René (Chantale Séguin), ses petites-filles Maggie (Nathalie Issa) et Vicky, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, les membres du Club de golf de Rosemère et ses nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 novembre 2021 de 9h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 6 novembre 2021 de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.