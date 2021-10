Fin du cours ECR: laissez-les pleurer, M. Roberge

Les seuls qui versent des larmes à la suite du décès du cours ECR sont ceux qui l’ont conçu, une partie de ceux qui l’enseignaient et une poignée de commentateurs.

Même parmi les enseignants, beaucoup voyaient ses problèmes fondamentaux.

Nonobstant les dénégations, le cours véhiculait, plus ou moins subtilement, l’idée que remettre en question les religions serait un manque de respect.

L’introduction à la « culture religieuse » tournait à la valorisation du religieux.

Et comment renforcer l’harmonie sociale si on ne fait que souligner, justifier et promouvoir toutes les différences ?

Non, non, disent plusieurs profs, j’enseignais aussi à mes étudiants à détecter un sophisme et j’encourageais la pensée critique !

C’était sans doute vrai pour plusieurs, ce qui montre justement que le cours était une sorte de fourre-tout.

Endoctrinement ?

Le cadavre d’ECR n’avait pas encore refroidi que déjà le gouvernement subissait un procès d’intention.

Il caresserait la perfide intention de laver le cerveau de chaque enfant pour en faire un bon petit Québécois bien borné, bien « nationaliste », qui versera une larme devant le drapeau. L’horreur...

Jeudi, un éditorial exalté du Devoir, qui n’en rate plus une, n’avait encore rien vu du nouveau cours qu’il annonçait déjà la « catastrophe » et « l’instrumentalisation de l’éducation ».

Il est vrai que la différence entre éduquer et endoctriner n’est pas toujours évidente.

En théorie, l’éducation veut libérer l’esprit, l’endoctrinement veut l’enfermer.

La personne éduquée a des convictions, mais accepte le doute, donc la discussion.

La personne endoctrinée a aussi des convictions, mais comme elle rejette le doute, la discussion devient difficile, voire impossible.

Or, il suffit de discuter de religion ou de diversité culturelle avec des jeunes ayant subi des années d’ECR pour réaliser à quel point beaucoup sont certains d’avoir raison, même s’ils ne sont pas capables d’expliquer pourquoi.

Il est savoureux de voir des gens craindre que le futur cours refasse autrement... ce que l’ancien cours qu’ils défendaient faisait trop souvent.

L’enjeu est cependant plus large.

Éduquer, c’est aussi faire connaître des faits de base.

Parmi ces faits de base, il y a le fait que toute société repose sur un socle de valeurs qui fondent le contrat social entre les citoyens, et entre eux et les institutions. Souvent, ces valeurs sont inscrites dans des chartes ou des constitutions.

Connaître ces valeurs fait partie des compétences civiques de base du citoyen.

Dans le cas du Québec, il pourra s’agir de l’égalité hommes-femmes, de la laïcité de l’État, de la différence entre l’interculturalisme et le multiculturalisme, etc.

Il n’est que normal, me semble-t-il, que cela soit enseigné. Tout sera dans la manière.

France

Les dangers du futur cours résident dans le grand nombre de sujets envisagés, dans la formation des enseignants et dans le matériel pédagogique utilisé.

Le ministre français de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, déclarait récemment devant un parterre de mille futurs enseignants : « Si vous militez contre les valeurs de la République, sortez de ce métier ».

Imaginez les réactions si notre ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, disait cela.