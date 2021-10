Football collégial: les Élans disposent du CNDF 25-7

Dans un match qu’ils se devaient de gagner pour mériter le droit de recevoir un match de séries éliminatoires à domicile, les Élans de Garneau en ont fait juste assez offensivement face au CNDF pour mériter la victoire 25 à 7.

L’entraîneur-chef victorieux, Dominic Picard, était soulagé du résultat pour ses Élans.

«C’est quelque chose de gros de pouvoir jouer à la maison la semaine prochaine. Je suis fier de nos gars qui sont allés chercher la victoire. Notre semaine de congé a fait du bien et l’intensité était présente.»

La défensive des Élans a été solide tout au long de la rencontre en n’accordant aucun touché à la formation rivale puisque le touché du CNDF est venu d’un retour de botté d’envoi tard au 4e quart.

L’offensive des Élans n’a pas été magique, mais la performance du quart-arrière David Bahufite a été suffisante pour conduire les siens à ce gain important. Il a terminé la rencontre avec une passe de touché en plus de marquer le touché d’assurance sur une course d’une verge en fin de match.

«On a manqué d’exécution en début de rencontre, mais ça s’est replacé par la suite. On aime vraiment ça jouer à la maison et c’était important de décrocher la victoire pour s’assurer de commencer les séries sur notre terrain. Peu importe qui on va affronter, on va être prêt», mentionne le produit du Phénix de Nicolas-Gatineau.

Vivement les séries

Le pilote Dominic Picard a toutefois mentionné que sa formation devra élever son jeu d’un cran pour espérer la victoire la semaine prochaine. Il a identifié trois aspects sur lesquels les Élans devront mieux exécuter pour sortir gagnants.

«Il faut éviter les revirements qui ne pardonnent pas avec du football en novembre et il faut également éviter les punitions. L’autre point où on doit s’améliorer demeure l’efficacité dans la zone payante. Il faut compter des touchés au lieu de se contenter de placements.»

On connait également l’identité des adversaires de Garneau la semaine prochaine. Les Géants de Saint-Jean voyageront à Québec pour se frotter aux Élans tandis que les Spartiates du Vieux-Montréal joueront contre les Titans de Limoilou au terrain Gérard-Chiquette.

Les deux clubs de la section Nord-Est qui voyageront seront les Cougars de Lennoxville, qui paieront une visite à André-Grasset, tandis que les Faucons de Lévis auront la tâche difficile d’affronter les Cheetahs de Vanier sur leur terrain.

Du positif dans la défaite

Pour le CNDF, la défaite met fin à une saison difficile et le pilote Marc-André Dion avoue que les choses n’ont pas été faciles cette saison.

«On vit ça avec humilité et je suis fier de nos athlètes qui se sont bien comportés jusqu’à la fin. Ils ont travaillé fort et c’est une année d’apprentissage qui va nous servir dans le futur. On a beaucoup de vétérans qui reviennent en offensive.»

Le fier dirigeant avoue qu’il faudra que l’équipe d’entraîneurs pose les bons constats pour éviter une saison similaire la saison prochaine.

«Les équipes qui ont été capables de bien lancer le ballon, ce sont les équipes qui ont performé. Il faut bien se regarder dans le miroir et voir comment on peut s’améliorer.»

