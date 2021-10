«French Dispatch du Liberty, Kansas Evening Sun» : le charme de Wes Anderson

Un nouveau Wes Anderson est toujours un événement, et ce «French Dispatch...» ne fait pas exception à la règle, même si le cinéaste livre un long métrage plus facile qu’à l’habitude.

Le «French Dispatch» du titre est en fait le supplément d’un quotidien édité aux États-Unis, conçu en France dans la ville d’Ennui-sur-Blasé. Hommage non déguisé au «New Yorker», il suffit de rester pour le générique de fin afin d’avoir les noms des journalistes. À l’âge d’or des publications sur papier, ce film est présenté par vignettes qui suivent quatre articles de la dernière édition du magazine dirigé par l’éditeur Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray).

Ce fil conducteur étant établi, Wes Anderson fonctionne ensuite comme il l’a toujours fait, en présentant les histoires des différents protagonistes d’une manière qui n’appartient qu’à lui. Un rapide prologue est animé par Owen Wilson dans le rôle d’un journaliste qui parcourt de manière amusante la ville en vélo.

Le premier «article» met en scène le négociant d’art Lord Duveen (Adrien Brody), le peintre meurtrier emprisonné dans un hôpital psychiatrique, Moses Rosenthaler (Benicio del Toro) et sa muse (Léa Seydoux), gardienne dans l’établissement, le tout étant narré avec beaucoup de sel par J.K.L. Berensen (Tilda Swinton).

Puis, Lucinda Krementz (Frances McDormand) fait le portrait de Zeffirelli (Timothée Chalamet), un étudiant pendant les manifestations de mai 1968. «French Dispatch du Liberty, Kansas Evening Sun» se termine sur une histoire abracadabrante du critique gastronomique Roebuck Wright (Jeffrey Wright), qui se remémore un crime et dans lequel Willem Dafoe et Edward Norton apparaissent à l’écran.

Les références à la France sont amusantes. Les noms de lieux, les décors, les costumes et accessoires ainsi que les nombreux clins d’œil sont autant de plaisanteries, parfois fines, parfois plus lourdes, qui divertissent et donnent à ce «French Dispatch du Liberty, Kansas Evening Sun» des airs de légèreté sans prétention, un peu comme une visite dans un salon de thé.

Le charme suranné des décors, des personnages et du traitement photographique des images est la signature incontestée de Wes Anderson. Il suffit de se rappeler de ses excellents «L'Hôtel Grand Budapest» ou «Moonrise Kingdom» pour constater que le cinéaste possède une poésie particulière, l’art de ramener le spectateur dans l’émerveillement de l’enfance, ainsi qu’une certaine naïveté de regard sur les êtres et les choses.

En comparaison, «French Dispatch du Liberty, Kansas Evening Sun» apparaît donc comme une œuvre mineure, Wes Anderson jouant à fond la carte «Wes Anderson». Il sait comment faire vibrer son public, maîtrise parfaitement les ficelles et, malheureusement, ne va pas plus loin.