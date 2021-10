Frissons à profusion

Toujours à la recherche du film parfait pour pimenter votre Halloween ? Ça tombe bien. Affamés vient de débarquer sur nos écrans et il regorge de frissons, de sensations fortes et d’hémoglobine.

Le jeune Lucas a de quoi consterner son enseignante. Il se présente à l’école visiblement négligé, mal nourri et en possession d’un carnet recelant des croquis troublants. Bref, quelque chose ne tourne pas rond chez ce gamin. Et le secret qu’il cache est beaucoup plus sombre et terrifiant qu’on ne pourrait l’imaginer...

Il y a un bon moment qu’on l’attendait, ce Affamés (ou Antlers, dans sa version originale), sa sortie initialement prévue au printemps 2020 a été repoussée à deux reprises en raison de la pandémie. Mais l’attente en a valu la peine. Car le cinéaste Scott Cooper livre ici une interprétation franchement intéressante – et terrifiante – du mythe algonquin du Wendigo, cette créature maléfique au régime constitué de chair humaine et d’hémoglobine.

À cet effet, soyez bien avisés : le cinéaste ne se gêne pas pour montrer avec insistance ses scènes de boucherie, multipliant les gros plans sur les plaies béantes et les viscères exposés. C’est particulièrement confrontant, et, pour les amateurs, enivrant. Bref, on ne lésine ni sur les dégoulinades ni sur les confrontations violentes et brutales.

Quant à la créature elle-même, elle est particulièrement réussie d’un point de vue visuel. Le Wendigo n’aura en effet jamais été aussi bien rendu, son incarnation étant ici saisissante et mémorable.

Influences marquées

Scott Cooper ne cache pas non plus ses influences. Celle du désormais classique The Witch de Robert Eggers est indéniable, tant dans sa manière d’exploiter le riche potentiel horrifique du folklore que dans ses ambiances glauques et denses. Mais il y a aussi l’ombre tenace du producteur Guillermo Del Toro dans le caractère onirique et inquiétant de ce Affamés.

C’est malheureusement au niveau du rythme que le film perd ici des points. Son intrigue, quoique bien ficelée, est plombée par un déséquilibre entre les séquences d’action et d’horreur et celles plus dramatiques ou contemplatives. On perd également tout momentum lors d’un segment quelque peu maladroit et mal imbriqué où un personnage autochtone offre une leçon d’histoire condensée au sujet du Wendigo.

N’empêche, après plusieurs récentes déceptions (la plus évidente étant Halloween Kills), Affamés saura rassasier les fans d’épouvante encore plus qu’une poignée de bonbons récoltés au terme d’une soirée de porte-à-porte dans le voisinage.

Affamés

★★★ 1/2

Un film de Scott Cooper

Avec Keri Russell, Jesse Plemons et Jeremy T. Thomas. À l’affiche.

