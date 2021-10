Halloween: se faire des peurs

À l’Halloween, nombreux sont ceux qui replongent dans d’étranges classiques qui ramènent des frissons d’adolescence. Horreur, fantastique, suspense, gore, le genre « épouvante » est aussi répandu dans nos séries. Voici 13 nouveautés qui façonnent des images tordues pour nous fournir une dose d’émotions fortes pendant ce week-end de peur.

Le Pacte du Silence

Photo courtoisie, Amazon Prime

Un groupe d’amis, une île paradisiaque, de l’alcool, de la drogue, un dernier party avant d’entreprendre l’université, c’est la trame de base de cette série collée sur le film (et même la trilogie) du même nom. Un accident d’auto qu’on cherche à camoufler viendra changer le destin de ces jeunes. Bref, un petit été tranquille qui revient les hanter un an plus tard lorsque l’une des filles fait une macabre découverte dans son placard en retournant sur l’île. Quelqu’un sait ce qu’ils ont fait l’été précédent et s’engage à les faire payer.

◆ Disponible sur Prime Video

Monsterland

Photo courtoisie, Crave

Série anthologique adaptée des nouvelles de Nathan Ballingrud, North American Lake Monsters. On y suit des personnages souvent écorchés qui se trouvent face à un dilemme pour reprendre leur destin en main. Chaque épisode est bien campé dans une région distincte des États-Unis. Et si chacun voit des monstres, il en devient peut-être un aussi...

◆ Disponible sur Crave

American Horror Stories

Photo courtoisie, Disney+

Les fans de la populaire série de Ryan Murphy American Horror Story, qui en est à sa 10e saison, seront heureux de retrouver l’univers du créateur dans un format anthologique. Ici, chaque épisode est inspiré d’un fait divers ou d’une légende urbaine où se mêlent l’horreur et le paranormal avec une touche de critique sociale grinçante. Plusieurs des acteurs fétiches du créateur s’y retrouvent tout comme de nouveaux venus qui créent l’événement (Paris Jackson, Kaia Gerber).

◆ Disponible sur Disney Plus

Sermons de minuit

Photo courtoisie, Netflix

Nouvelle production de Mike Flanagan qui nous a offert The Haunting of Hill House. Ici la religion rencontre le surnaturel lorsque les habitants pieux d’une petite communauté isolée se retrouvent à l’église où un nouveau prêtre officie alors que personne ne s’y attendait. A priori, seul Riley Flynn le trouve mystérieux. Flynn a, contrairement aux autres, perdu la foi. Il est de retour auprès de sa famille après avoir purgé une peine pour un cas fatal d’ivresse au volant. La présence du charismatique père Hill n’est pas étrangère au retour de Flynn.

◆ Disponible sur Netflix

Parfaite

Photo courtoisie, Netflix

Troisième opus pour ce thriller psychologique qui trône actuellement au palmarès de la populaire plateforme Netflix. Joe Goldberg est un tueur en série obsessif qui se cache derrière un libraire discret. Il est dorénavant marié à Love, tout aussi déséquilibrée. Ils ont un fils et tentent d’avoir une vie rangée. Mais la vraie nature ne se calme pas si facilement et Joe développe une attirance maladive pour sa voisine qui s’avère être une belle proie.

◆ Disponible sur Netflix

SurrealEstate

Photo courtoisie, Crave

Si on parle beaucoup d’immobilier depuis quelque temps, voici une twist plutôt intrigante. Luke Roman est agent d’immeuble, et, avec son équipe, il se spécialise dans les maisons hantées ou possédées qui peinent à être vendues. Fantôme, ami imaginaire, démon, phénomènes paranormaux sont quelques-uns des cas avec lesquels ils doivent transiger.

◆ Disponible sur Crave

Locke & Key

Photo courtoisie, Netflix

Autre succès de la plateforme d’écoute en continu qui s’adresse cette fois-ci à un public jeunesse. On y suit trois enfants dont le père a été assassiné alors qu’ils retournent dans la maison familiale avec leur mère. Rapidement, ils vont se rendre compte que la demeure renferme des clés aux pouvoirs surnaturels et de nombreux secrets. Mais une créature malveillante recherche aussi les clés pour ouvrir l’accès à notre monde aux démons. Deux saisons sont maintenant offertes.

◆ Disponible sur Netflix

La tendance asiatique

Le Jeu du calmar

Photo courtoisie, Netflix

Phénomène mondial, cette série sud-coréenne domine le palmarès de la plateforme dans au moins 90 pays. Il s’agit littéralement de jeux d’enfants qui tournent au cauchemar pour 456 participants appâtés par l’espoir d’effacer leurs dettes en accédant à une importante cagnotte. Ce que ces paumés ne savent pas c’est qu’il n’y aura qu’un gagnant... un seul joueur qui en sortira vivant. Une satire sociale tout ce qu’il y a de plus sombre extrêmement bien filmée.

◆ Disponible sur Netflix

Royaume

Photo courtoisie, Netflix

Autre série sud-coréenne où la tension est au rendez-vous. Ici, il est plutôt question de zombies. Nous sommes à la fin des années 1500 lors des invasions japonaises en Corée. On soupçonne le roi d’être atteint d’une étrange maladie ce qui stimule les ennemis. Le prince héritier qui mène l’enquête découvre plutôt qu’une terrible épidémie ronge le royaume. Deux saisons sont en ligne et un épisode spécial retraçant la genèse du virus vient de débarquer sur la plateforme.

◆ Disponible sur Netflix

Alice in Borderland

Photo courtoisie, Netflix

Cette série de science-fiction japonaise inspirée d’un manga du même titre (et sans doute d’Alice aux pays des merveilles) met en vedette un adepte de jeux vidéo qui se retrouve avec ses amis dans un Tokyo abandonné connu sous le nom de Borderland. Le trio se rend rapidement compte qu’il est coincé dans cette ville et la seule issue est de participer à des jeux violents, dangereux, voire mortels. Ils sont ainsi confrontés à leurs propres limites physiques comme psychologiques.

◆ Disponible sur Netflix

Les séries d’ici

Piégés

Photo courtoisie, AddikTV

Cinq inconnus sont enlevés et séquestrés par un individu qui s’amuse à les torturer. Totalement reclus, ils se sentent impuissants. Pour s’en sortir, ils doivent trouver ce qui les unit alors que leur quotidien devient de plus en plus insoutenable.

◆ Un épisode est disponible sur Addik TV chaque semaine (dès le jeudi 22 h)

Patrick Senécal présente

Photo courtoisie, Club Illico

Une série anthologique dont chacun des épisodes dépeint quelqu’un qui s’est mis dans une mauvaise position. Humour noir, gore, fantastique, l’auteur Patrick Senécal s’amuse à nous faire naviguer dans tout ce que l’horreur et le suspense peuvent nous offrir.

◆ Disponible sur Club illico

Résidences maudites

Photo courtoisie, CASA

Une maison reste-t-elle imprégnée des événements qui s’y déroulent ? Seriez-vous prêts à emménager dans un lieu où s’est déroulé un crime ? Un suicide ? Si certains sont rebutés par l’idée, d’autres n’ont pas fui. Les courtiers immobiliers Mélanie Bergeron et Yanic Parent examinent ces lieux dans cette nouvelle série documentaire.

◆ Lundi 21 h sur CASA