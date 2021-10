Jeux vidéo: des zombies partout

Oui, c’est enfin l’Halloween. Et si l’on jouait à se faire peur... avec des zombies plein l’écran? En cherchant dans les piles (de cadavres) d’Internet, on découvre que le tout premier vrai jeu de zombies date de... tenez-vous bien... 1984. Introuvable en ligne, il est également le premier jeu inspiré par le film culte de 1981 et a été suivi par quatre autres titres. Le dernier en date, «Evil Dead: The Game» promet de faire pousser des hurlements (de joie, bien sûr) aux amateurs dès février prochain.

Évidemment, lorsqu’on parle de zombies, on pense immédiatement à «Resident Evil», titre iconique s’il en est un, sorti en 1996 (oui, déjà). Connu au Japon sous le nom de «Biohazard», le jeu – et sa franchise subséquente, la plus vendue de la compagnie – est le bébé de Capcom. Depuis le mois de mai dernier, «Resident Evil Village» propose aux «gamers» de contrôler Ethan Winters à la recherche de sa fille. La bourgade dans laquelle il se retrouve est remplie de créatures toutes plus effrayantes et inhumaines les unes que les autres. Vous en voulez encore? Sachez que «Village» est la suite de «Resident Evil 7: Biohazard», jeu de tir à la première personne dans lequel Ethan Winters cherche sa femme dans une ancienne plantation infestée de morts-vivants. Le titre mise sur l’épouvante et l’exploration... de quoi donner des sueurs froides juste à temps pour le 31 octobre!

Parfois, il ne s’agit pas que de tuer les zombies, il faut tout simplement survivre, la mort étant inévitable. Avec cette prémisse, le studio canadien The Indie Stone a imaginé «Project Zomboid», mis à jour sans discontinuer depuis 2013 et accessible via Steam. Dans un décor qui ressemble presque à celui d’un dessin animé (pour adultes, cela va sans dire), vous vous retrouvez à Knox County, lieu mis en quarantaine par le gouvernement américain. L’objectif avoué étant de mourir le plus tard possible, il faut chercher de la nourriture et se reposer tout en repoussant des hordes de morts-vivants affamés. Plusieurs styles de jeu sont proposés, incluant un mode «sandbox» libre ainsi que des scénarios spécifiques dédiés à la survie extrême.

Si je vous dis «The Walking Dead», vous penserez à la série télévisée. Mais je vous propose de revenir aux sources, c'est-à-dire à la bande dessinée (oui, elle a servi vaguement d’inspiration à la télésérie) et donc au jeu vidéo.

Le jeu «The Walking Dead» transporte le «gamer» dans un environnement visuel de «comic» (sans les rires et la bonne humeur, après tout, nous parlons de zombies!) et propose une histoire développée en épisodes. Le scénario suit un professeur qui doit protéger une petite fille. Et attention, l’intérêt de ce titre ne réside pas dans le nombre de zombies à tuer, mais dans les choix effectués par le joueur, chacun d’entre eux ayant une répercussion sur la suite des aventures. Et, évidemment, une version appelée «The Walking Dead: Survivors» est désormais disponible pour les téléphones, de quoi frissonner le matin en route vers le travail.

La perte de temps (utile) de la semaine

Dans «Dying Light», vous êtes Kyle Crane et votre mission (si vous l’acceptez pour reprendre une réplique d’une fort célèbre franchise exempte de morts-vivants) est d’infiltrer Harran, ville du Moyen-Orient mise en quarantaine. Vous devez vous battre (ou pas, vous avez le droit de fuir) contre des zombies particulièrement agressifs la nuit et heureusement beaucoup plus calmes le jour. Jeu de combat par excellence, «Dying Light» propose également des modes coopératifs. Mais pourquoi, vous demandez-vous, parler d’un titre datant de 2015? Parce que le 4 février prochain, «Dying Light 2 Stay Human» sera disponible et qu’il est possible d’en obtenir un avant-goût sur le site officiel. Bonne chasse!

