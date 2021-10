Le manoir de l’effroi

Mort-vivant

Le zombie est une créature qui apparaît dans le folklore ancien et la culture moderne comme un cadavre réanimé sans pensées ni capacités cérébrales. Les premières histoires tirent leurs origines des croyances spirituelles du vaudou des Caraïbes.

Mais le livre The Serpent and the Rainbow raconte le témoignage de Clairvius Narcisse, un Haïtien qui, après avoir été en contact avec une « poudre de zombie », a assisté impuissant à son propre enterrement. Plus tard, il dit avoir été déterré puis forcé à travailler en tant qu’esclave, drogué.

