Le vote par anticipation débute ce week-end

C’est le début du vote par anticipation dans plusieurs municipalités du Québec, dont Montréal, et plusieurs citoyens étaient au rendez-vous.

«Ça va être fait, parce que je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine», dit un électeur.

«D’après ce que je vois, maintenant c’est la mode de voter par anticipation. Je ne sais pas si ça va aller plus vite», ajoute une dame.

Les équipes des candidats à la mairie travaillent d'arrache-pied pour faire sortir le vote. C'est le cas de l'équipe de Valérie Plante, qui est à pied d’œuvre depuis 10 heures samedi matin pour tenter d'inciter les citoyens à aller voter.

Mme Plante est d'ailleurs venue encourager ses bénévoles avec des boîtes de muffins.

«Regardez-moi ça toutes ces personnes-là qui sont souriantes, motivées, qui font sortir les gens parce qu’il faut aller voter, c’est important, c’est un exercice démocratique», dit-elle.

«En plus, cette année, il faut aller voter encore plus parce que c’est une élection qui va déterminer les quatre prochaines années, mais encore plus loin que ça. Pour aujourd'hui et pour demain!»

Si c’est journée de vote par anticipation à Montréal, ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les municipalités au Québec.

Les citoyens sont encouragés à vérifier où et quand se trouvent les élections par anticipation en allant sur le site de leur ville.

On recommande également aux citoyens d’apporter un crayon noir ou un crayon de plomb lorsqu'ils vont voter, et de ne pas oublier une pièce d’identité.

