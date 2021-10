Les Saguenéens renouent avec la victoire face au Titan

Les Saguenéens de Chicoutimi ont eu le dessus sur le Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 7-5, samedi, au Centre Georges-Vézina. Les Sags ont ainsi mis fin à une séquence de quatre revers de suite dans un duel à saveur offensive.

• À lire aussi: LHJMQ: les Sags s’inclinent en fusillade face aux Tigres

• À lire aussi: Les Sags flanchent en troisième

• À lire aussi: Les Remparts inarrêtables!

« Notre gestion du match a été très bonne. Même s’ils marquaient des buts, on est resté dans le moment présent et on a continué de travailler, d’avancer et d’y aller une présence à la fois », a déclaré Yanick Jean après la rencontre.

La première période s’est rapidement transformée en véritable festival offensif. C’est le Titan qui s’est d’abord inscrit au pointage. Une minute plus tard, la recrue Emanuel Vermette a ramené les deux équipes à égalité avec son premier but dans la LHJMQ.

16 secondes après ce but, Bathurst a repris les devants 2-1. S’en est ensuite suivi, 55 secondes plus tard, un quatrième but de Thomas Belgarde cette saison pour porter la marque à 2-2.

Cinq minutes se sont écoulées avant de voir la formation du Nouveau-Brunswick répondre à cette égalisation avec deux filets sans riposte dans un délai de 15 secondes. Après avoir accordé quatre buts sur dix lancers, le gardien Sergei Litvinov a été chassé du match pour laisser place à Jérémy Louchard.

Domination saguenéenne en deuxième

Tout comme la veille face aux Tigres, les hommes de Yanick Jean ont été les meilleurs sur la glace en période médiane. Ils ont fait scintiller la lumière rouge deux fois plutôt qu’une pour créer l’impasse 4-4.

La formation de Yanick Jean a pris les reines pour la première fois dans cette partie au troisième tiers. C’est la recrue Alex Blais qui a enflammé le Centre

Georges-Vézina en déposant le disque derrière le gardien tchèque, Jan Bednar, en avantage numérique.

Le Titan s’est ensuite retroussé les manches et à enfiler un premier filet depuis l’arrivée de Louchard entre les poteaux.

Lafrance délivre les Sags

Alors que la marque était de 5-5 en fin de match, c’est nul autre que Félix Lafrance qui a porté le pointage à 6-5 en faveur des favoris locaux. Belgarde a finalement inscrit le but d’assurance dans un filet désert pour donner la victoire 7-5 aux Sags.

Les Saguenéens tenteront de remporter un deuxième match d’affilée, vendredi prochain, alors que les Wildacts de Moncton seront de passage à Chicoutimi.

À VOIR AUSSI