L’Île-Perrot: un conducteur de 23 ans repose dans un état critique après avoir heurté un arbre

Un homme de 23 ans repose dans un état critique après avoir effectué une sortie de route à L’Île-Perrot, en Montérégie.

• À lire aussi: Saint-Félix-de-Valois: un homme de 18 ans entre la vie et la mort après avoir heurté un arbre

• À lire aussi: Saguenay: ivre, elle s’endort au volant de sa voiture

«L’embardée est survenue un peu avant minuit, sur le boulevard Perrot Nord», a confirmé Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). En raison d’une vitesse importante et d’un taux d’alcool élevé, l’automobiliste a dévié de sa voie et terminé sa course en heurtant un arbre.

À leur arrivée, les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour sortir le conducteur du véhicule. Il a été transporté en centre hospitalier, où il repose toujours entre la vie et la mort.

Les reconstitutionnistes de la SQ sont passés afin de mieux comprendre les circonstances de l’accident. Personne d’autre n’y a été impliqué.

À voir aussi...