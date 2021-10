L’Ontario offre 36 millions $ pour des services de santé mentale aux communautés autochtones

Le gouvernement provincial ontarien a investi vendredi plus de 36 millions $ dans des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans les communautés autochtones.

Du montant, 20 millions $ ira à des programmes et des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances afin de soutenir directement les survivants des pensionnats.

«Les dirigeants des Premières Nations m’ont dit directement que l’héritage douloureux des pensionnats autochtones et la nouvelle attention qu’ils suscitent ont entraîné des traumatismes chez les survivants, les familles et les communautés. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones pour veiller à ce que les services soient disponibles pour répondre aux besoins des communautés autochtones», a déclaré Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones, par voie de communiqué.

Le reste sera consacré aux investissements paragouvernementaux dans les services aux Autochtones pour des services de santé mentale adaptés aux jeunes et une stratégie liée à la consommation d’opioïdes, de plus en plus fréquente.

«Bon nombre de nos communautés sont en état de crise en raison de la santé mentale et des dépendances, et la pandémie de COVID-19 a provoqué l’isolement social et limité encore davantage l’accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Ce financement indispensable soutiendra les soutiens dirigés par la communauté et adaptés à la culture, qui sont essentiels pour promouvoir le bien-être de nos membres et de nos communautés», a soutenu le grand chef Derek Fox, de la Nishnawbe Aski Nation, une organisation politique représentant 49 communautés de la province.