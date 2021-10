Mieux-être: vivre sans anxiété

Comme une multitude d’événements au quotidien peuvent devenir une source de stress, on estime que le stress est sans doute l’un des plus grands problèmes de santé de notre siècle, puisqu’il conduit à plusieurs maladies graves. Parvenir à s’en libérer serait une véritable bénédiction. Même s’il est difficile de surmonter le stress, les auteures proposent un programme réaliste pour réduire l’anxiété en seulement huit semaines.

Pour certains, stress rime avec grande épreuve : un deuil, une perte d’emploi, ou encore des problèmes financiers. Si ces situations engendrent certainement du stress, il faut aussi savoir que les sources de stress se trouvent également dans une foule d’autres choses, souvent des petits problèmes quasi anodins ; mais s’ils se répètent constamment, ils finissent par nous tomber sur les nerfs. Il peut s’agir d’une pression au travail, le manque de temps ou même le bruit environnant. Ce sont ces petits tracas vécus quotidiennement qui représentent, au fil du temps, un grand défi dans notre gestion du stress puisqu’ils suscitent un grand risque pour notre santé. Maladies chroniques, anxiété­­­, douleur, épuisement professionnel, pression artérielle trop élevée, insomnie, maladie cardiaque et même le cancer peuvent tous être associés au stress mal géré.

La pleine conscience

Pour apprendre à mieux gérer le stress, les auteures, Linda Lehrhaupt et Petra Meibert proposent de pratiquer le yoga et la méditation. Dans leur ouvrage, Se libérer du stress, on présente le programme de réduction du stress par la pleine conscience MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), conçu par le Dr Jon Kabat-Zinn, professeur de médecine et enseignant connu internationalement.

En clair, le programme invite tout un chacun à s’engager à vivre le moment présent de manière passive pour bien l’assimiler et en comprendre les causes. On peut ensuite s’en détacher en prenant une certaine distance, en apprenant à dédramatiser et en faisant preuve de sagesse. Lorsque vous avez une boule dans l’estomac et que vous éprouvez un sentiment d’étouffement, que vous cédez à la colère, à la panique, à la tristesse ou au désespoir, prenez une pause et concentrez-­vous sur votre respiration pendant une dizaine de minutes sans penser à rien. Ensuite, regardez votre problème comme s’il s’agissait d’un film sur grand écran. Avec le détachement on peut parvenir à regarder le problème, sans le fuir, mais plutôt à l’examiner comme s’il s’agissait du problème de quelqu’un d’autre. Et que diriez-vous à cette personne qui vit le même problème que vous pour y remédier ? Le recul est l’une des clés pour développer sa capacité à aborder les difficultés avec moins de jugement négatif et plus d’ouverture d’esprit. On est toujours un meilleur conseiller pour les problèmes des autres que pour les siens, puisqu’ainsi­­­, nous ne sommes pas affectés par nos propres émotions.

Tirer profit d’une séparation

Photo courtoisie

On sait tous d’emblée à quel point un divorce, une séparation ou même une simple déception amoureuse peut marquer quelqu’un au fer rouge et faire terriblement souffrir. Au lieu de demeurer stationnaire et s’autotorturer dans son propre chagrin, l’auteure propose des pistes de solution pour déployer ses ailes et aller de l’avant. En 111 leçons, Amy Ransom, qui a elle-même vécu un divorce, propose à chacun qui est aux prises avec des difficultés émotionnelles liées à une rupture amoureuse de se diriger vers l’acceptation, l’affirmation et, principalement, d’amorcer un nouveau départ en vivant mieux son indépendance, en étant à l’aise avec la solitude tout en regardant l’avenir avec enthousiasme.

Mieux se comprendre

Photo courtoisie

L’auteur, Philippe Presles, médecin et psychothérapeute, nous fait réaliser à travers les pages de son livre à quel point on porte peu attention à toutes les pensées qui peuvent nous traverser l’esprit en une seule journée. Des pensées qui sont parfois positives, mais aussi souvent négatives. De là l’importance d’en être conscient. Notre voix intérieure et le regard que l’on porte sur le monde en général, c’est en quelque sorte notre histoire constituée de nos peurs, nos souffrances et, heureusement aussi, de nos rêves et nos joies. Ainsi, on propose des conseils pour que nos pensées deviennent nos alliées plutôt que nos ennemies pour tenter de mener une vie satisfaisante.

Vivre en santé

Le coup de ♥ du mois

Photo courtoisie

Il existe une multitude de livres pour vivre en santé en prenant soin de notre corps, si bien que l’on croit tout savoir. Pourtant, dans ce livre illustré, on a réussi à aller plus loin en vulgarisant de l’information scientifique. Mieux comprendre le rôle de nos organes permet de mieux choisir ce que l’on mange, tout en se servant de la naturo-pathie. L’ouvrage propose une multitude de données sur les aliments qui nourrissent véritablement notre corps, notamment en mangeant plus souvent cru. De plus, on nous transmet une foule d’informations sur les huiles essentielles à utiliser pour mieux vivre. Une belle combinaison pour éviter diverses maladies comme le diabète, les maux de tête, les problèmes de digestion, d’insomnie, et jusqu’aux malaises musculaires. Les deux auteures, qui sont naturopathes, souhaitent du même coup allier le corps et la terre pour vivre en équilibre.