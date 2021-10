Mobilisation contre la fermeture temporaire de l’urgence de Lachine

Une mobilisation a lieu devant l’hôpital de Lachine pour manifester contre la fermeture temporaire de son urgence.

En effet, à compter du 7 novembre prochain, l’urgence sera fermée le soir et la nuit pour une durée indéterminée.

«On est en état de choc à Lachine, explique Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement. Il n’y a pas longtemps, il y a moins d’un mois, on approuvait l’agrandissement de l’hôpital, une toute nouvelle urgence, on était tellement heureux. Il y a eu 210 M$ d’investissement, alors on ne s’attendait pas du tout à la nouvelle, et les médecins non plus, que les ambulances ne viendront plus.»

Cette décision a été prise à cause de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit partout dans la province et force la prise de mesures semblables ailleurs au Québec.

La mairesse de Lachine explique toutefois que les autres services de l’hôpital continuent d’opérer normalement.

«C’est certain qu’à partir de maintenant, on va parler avec les infirmières, avec les médecins, et on va s’y mettre pour comprendre les enjeux, comment on peut venir en aide et comment on peut renflouer notre hôpital», poursuit Mme Vodanovic.

Elle affirme que l’arrondissement compte beaucoup de personnes âgées et de résidences de personnes âgées qui dépendent de l’hôpital de Lachine.

Elle estime qu’il s’agit d’un non-sens de déplacer les urgences dans un autre hôpital qui est très certainement tout aussi débordé.

«On veut vraiment que ça se règle le plus tôt possible», plaide Mme Vodanovic.

«J’ai quand même espoir. Les gens de Lachine se sont battus pendant des années pour garder leur hôpital ouvert, on en est très fiers. Alors on veut tout faire», lance la mairesse.