NFL: quarts-arrières recherchés pour une douzaine d'équipes

Toutes les équipes n’ont pas le luxe de miser sur une solution à long terme au poste de quart-arrière. Les prochaines semaines seront critiques dans le processus décisionnel de ces organisations concernant cette position, mais difficile de savoir si l’offre répondra à la demande.

Un rapide tour d’horizon des 32 équipes de la NFL amène à croire que pas moins d’une douzaine d’entre elles pourraient se retrouver sur le marché afin de dénicher un quart-arrière, même si certaines seront contraintes d’opter pour le statu quo.

Les Dolphins évaluent Tua Tagovailoa et ils risquent de passer à autre chose s’ils continuent de piquer du nez. Évidemment, les rumeurs concernant l’acquisition possible du quart étoile (mais embourbé dans des problèmes judiciaires) Deshaun Watson, se multiplient.

Watson pourrait aussi intéresser les Panthers et Eagles, si bien sûr ses problèmes judiciaires s’évaporent soudainement. Encore faut-il que Watson, s’il est l’objet de leur convoitise, accepte de lever sa clause de non-échange. Peu importe où il aboutira, les Texans devront trouver son successeur.

Les Broncos doivent arrêter de faire du sur-place et ils pourraient aussi être du derby, à moins que l’objet de leur désir ne soit plutôt Aaron Rodgers, s’il ne règle pas son froid avec les Packers.

Photo AFP

Vétérans en fin de parcours?

À Pittsburgh, Ben Roethlisberger n’est pas exactement en train de montrer qu’il a bu à la même fontaine que Tom Brady. Il vieillit mal et les Steelers ont déjà trop attendu pour le remplacer.

Peut-on affirmer avec certitude que les Colts iront de l’avant avec Carson Wentz? Ça reste à voir même s’il joue mieux dernièrement. Les Falcons pourraient penser à long terme et commencer à préparer le plan de succession de Matt Ryan, même s’il offre encore un rendement respectable. Chez les Saints, Jameis Winston n’est pas lié à long terme à l’organisation et son jeu demeure inégal.

Les Giants ont investi autour de Daniel Jones pour qu’il devienne le roc sur lequel s’appuyer, mais les revirements continuent de bousiller ses beaux flashs.

Photo AFP

Quand l’équipe de Washington se sera enfin trouvé un nouveau sobriquet, il faudra se pencher sur le dossier du quart-arrière. À Detroit, il est clair que Jared Goff ne sera pas le pivot du futur, ni même du présent.

Peu d’options

Voilà donc 12 équipes qui pourraient logiquement se lancer dans les emplettes. Or, sur la scène universitaire, la cuvée du prochain repêchage n’annonce pas des tonnes d’options grandioses.

Il y a bien Matt Corrall qui amène un dynamisme intrigant à Ole Miss, tout comme Malik Willis dans le programme méconnu de Liberty. La NFL tombe de plus en plus pour ce type de quarts athlétiques.

Photo AFP

Avant la saison, Spencer Rattler (Oklahoma) semblait pressenti pour devenir le tout premier choix, mais voilà que ses performances laissant à désirer l’ont expédié sur le banc. Il devra probablement s’exiler dans un autre programme pour redorer son nom plutôt que de se rendre admissible au repêchage.

À North Carolina, Sam Howell, sans être mauvais, n’a pas non plus convaincu qu’il a mérité d’être un choix élevé de premier tour. Les Desmond Ridder (Cincinnati), Kenny Pickett (Pittsburgh) et Carson Strong (Nevada) ont un bon potentiel, mais on ne parle pas d’une cuvée d’exception.

Plusieurs équipes risquent donc de se retrouver en même temps au centre commercial, mais le printemps n’annonce pas forcément une manne d’aubaines.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 8

JEUDI

MON CHOIX

Green Bay en Arizona CARDINALS

DIMANCHE

MES CHOIX

Cincinnati à NY Jets (13 h) BENGALS

Tennessee à Indianapolis (13 h) TITANS

LA Rams à Houston (13 h) RAMS

Pittsburgh à Cleveland (13 h) STEELERS

Philadelphie à Detroit (13 h) EAGLES

San Francisco à Chicago (13 h) 49ERS

Caroline à Atlanta (13 h) FALCONS

Miami à Buffalo (13 h) BILLS

Nouvelle-Angleterre à LA Chargers (16 h 05) CHARGERS

Jacksonville à Seattle (16 h 05) SEAHAWKS

Washington à Denver (16 h 25) WASHINGTON

Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans (16 h 25) BUCCANEERS

Dallas au Minnesota (20 h 20) VIKINGS

LUNDI

MON CHOIX

NY Giants à Kansas City (20 h 15) CHIEFS

Équipes en congé: Ravens, Raiders

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 7 en 13 (53,8%)

TOTAL CETTE SAISON : 70 en 107 (65,4%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Bengals de Cincinnati (5-2) vs Jets de New York (1-5)

GARE À LA COMPLAISANCE

Photo AFP

Le seul danger pour les Bengals dans ce match qui n’en est pas un, c’est de se croire parvenus au sommet de la montagne après une victoire gigantesque face aux Ravens. Sauf que les Jets sont tellement mauvais et seront privés du jeune quart Zach Wilson. Quoique, à ce stade, un peu de temps à l’écart était probablement la meilleure chose qui puisse lui arriver pour prendre un brin de recul. Mike White sera là à sa place. Un conte de fées pour le choix de cinquième ronde en 2018? Non!

Bengals par 13

Titans du Tennessee (5-2) vs Colts d’Indianapolis (3-4)

ENCORE HENRY

Photo AFP

Après une petite semaine tranquille selon ses standards monstres habituels, le porteur des Titans Derrick Henry risque de revenir en force face aux Colts. Contre eux à ses quatre derniers matchs, le train a foncé pour 135,8 verges en moyenne. Les Colts jouent mieux depuis quelques semaines et ils doivent l’emporter pour demeurer en vie dans leur division. Sinon, l’avance des Titans deviendra vite insurmontable. Les Colts misent aussi sur une solide attaque au sol.

Titans par 3

Rams de Los Angeles (6-1) vs Texans de Houston (1-6)

PAUVRE CULLEY...

Photo AFP

L’entraîneur-chef des Texans, David Culley, a fait connaître son plan du tonnerre cette semaine : bloquer Aaron Donald! Ingénieux à souhait, il a mentionné que le disruptif plaqueur des Rams se retrouverait toujours doublé. Quelle avancée mirobolante sur le plan du football. À ce jour, personne n’avait imaginé une solution aussi infaillible pour freiner Donald et limiter la défensive des Rams. Plus sérieusement, les blocs à deux, Donald se les enfile au petit déjeuner...

Rams par 16

Steelers de Pittsburgh (3-3) vs Browns de Cleveland (4-3)

DUEL POUR DURS

Photo AFP

Difficile de courir ou de passer contre les Steelers. Même constat contre les Browns. Les Steelers doivent jouer sans leur meilleur receveur, tandis que le quart-arrière Ben Roethlisberger a peu démontré cette saison qu’il a repris la forme. Les Browns reprennent tranquillement des forces et Baker Mayfield jouera, mais dans quel état? Bref, il ne se marquera pas beaucoup de points dans ce duel de division entre deux rivaux qui se détestent et qui vont frapper dur.

Steelers par 3

Eagles de Philadelphie (2-5) vs Lions de Detroit (0-7)

UNE CHANCE POUR LES LIONS

Photo AFP

Les Lions vont certainement gagner un match cette année à la manière dont ils jouent et celui face aux Eagles représente une réelle opportunité. L’attaque aérienne des Eagles a été limitée quatre fois cette saison à moins de 225 verges. C’était normal en 1963. Un peu moins en 2021... Sauf que voilà, les Lions donnent 263 verges par match par les airs et Jalen Hurts hérite d’une chance en or de montrer qu’il peut faire le boulot. Un autre revers des Lions au dernier instant?

Eagles par 1

49ers de San Francisco (2-4) vs Bears de Chicago (3-4)

ABSENT DE TAILLE

Photo AFP

Défensivement, les Bears peuvent très bien se défendre face aux 49ers. Gros problème toutefois, leur joueur qui impose le respect, Khalil Mack, sera absent. C’est un énorme souci de moins pour la ligne à l’attaque des Niners et le quart-arrière Jimmy Garoppolo, qui doit connaître un gros match. Il est de plus en plus à risque de perdre son poste dès que Trey Lance sera en santé. Jimmy G se tournera souvent vers Deebo Samuel, qui aura le dessus sur la tertiaire des Bears.

49ers par 5

Panthers de la Caroline (3-4) vs Falcons d’Atlanta (3-3)

TRAJECTOIRES OPPOSÉES

Photo AFP

Mine de rien, les Falcons ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Les Panthers, au contraire, ont perdu leurs quatre derniers, dont une humiliante défaite face aux Giants dimanche dernier. Le porteur Christian McCaffrey manque cruellement à l’appel, tout comme le quart-arrière Sam Darnold. Bon, ce dernier est pourtant là et il joue, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il est présent. À ses trois derniers matchs, il n’a pas franchi la barre des 200 verges.

Falcons par 4

Dolphins de Miami (1-6) vs Bills de Buffalo (4-2)

MALTRAITEURS DE DAUPHINS

Photo AFP

Petit rappel... Les Bills ont remporté les six dernières confrontations face aux Dolphins. Ils ont marqué en moyenne 38,7 points durant cette séquence sans pitié. Chaque victoire a été encaissée par 16 points en moyenne. Josh Allen a été impérial face aux Dolphins à ce jour avec 19 passes de touchés en sept matchs, en plus de trois touchés au sol. Autre menu détail, cette rencontre se déroulera à Buffalo. On arrête ici avant que la SPA n’intervienne.

Bills par 14

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (3-4) vs Chargers de Los Angeles (4-2)

GROSSE COMMANDE

Photo AFP

Ce sera un difficile test pour Mac Jones, le pivot recrue des Patriots, qui vient de connaître deux très gros matchs. Les Chargers sont reposés après leur congé et en défensive, ils appliquent le sixième meilleur taux de pression sur les quarts-arrières à travers la ligue. Cette défensive ne donne que 201 verges de passe par match. Il faudra donc courir face aux Chargers, qui éprouvent des ennuis massifs à cet égard. Damien Harris maintiendra les Pats dans le coup, mais ça ne suffira pas.

Chargers par 6

Jaguars de Jacksonville (1-5) vs Seahawks de Seattle (2-5)

VERS UN MATCH SERRÉ

Photo AFP

Qui aurait pu croire qu’un jour, un duel entre Seahawks et Jaguars à Seattle risquait d’être âprement disputé? Pourtant, on en est bel et bien là. L’avantage du terrain colossal dont disposaient les Seahawks s’est évaporé, leur fiche étant de 0-3 à la maison cette saison. Leur défensive concède 414,7 verges par match, une moyenne honteuse. Trevor Lawrence et les Jaguars prennent du mieux et devraient marquer des points. C’est donc dire que Geno Smith devra riposter. J’en transpire...

Seahawks par 4

Équipe de Washington (2-5) vs Broncos de Denver (3-4)

DEUX ÉQUIPES PERDUES

Photo AFP

Les deux équipes connaissent des ennuis inattendus en défensive. Les deux équipes ont du jeu en montagnes russes de leurs quarts-arrières. Les deux équipes n’appliquent pas la pression comme prévu. Pas étonnant que les deux équipes montrent des fiches décevantes. Les Broncos ont concédé 21 sacs du quart cette saison et c’est peut-être l’occasion pour le front défensif de Washington de faire un voyage dans le temps, en 2020. Un duel très embêtant à prédire...

Washington par 2

Buccaneers de Tampa Bay (6-1) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (4-2)

PAS COMME L’AN PASSÉ

Photo AFP

La saison dernière, les Saints ont donné du fil à retordre aux Buccaneers en les battant deux fois en saison régulière. Tom Brady avait peiné durant ces deux rencontres avec cinq interceptions. Les Saints peuvent encore faire mal à Brady et sa bande, eux qui occupent le troisième rang en défensive en termes de points accordés. Les deux équipes excellent contre le jeu au sol, donc l’attaque se passera par les airs. Entre Tom Brady et Jameis Winston, on fera confiance au mutant de 44 ans.

Buccaneers par 6

Cowboys de Dallas (5-1) vs Vikings du Minnesota (3-3)

SURPRISE EN SOIRÉE?

Photo AFP

Il est vrai que les Vikings ont retrouvé le chemin de la victoire et joué du bon football à leurs deux derniers matchs. Mais c’était contre les Lions et les Panthers. L’opposition s’annonce beaucoup plus farouche face aux Cowboys. Il est cependant permis de se demander dans quel état sera le quart-arrière Dak Prescott, qui s’est blessé à la jambe avant la semaine de congé. Ça, c’est s’il joue! Les Vikings pourraient tourmenter le quart-arrière en fonction, eux qui revendiquent 21 sacs.

Vikings par 3

Giants de New York (2-5) vs Chiefs de Kansas City (3-4)

PAS LE DROIT DE PERDRE

Photo AFP

Les Chiefs se retrouvent en position précaire. Leur marge de manœuvre diminue avec chaque défaite. Patrick Mahomes multiplie les revirements et les trous dans sa protection deviennent plus fréquents. Les Giants ressortent d’un gros match défensif face aux Panthers, mais avant cette rencontre, ils étaient 29e en termes de pression sur le quart-arrière. Les gros jeux brûlent la défensive des Chiefs, qui n’applique aucune pression. Sauf que les Giants ne rivaliseront pas point pour point.

Chiefs par 10

