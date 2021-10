CH : Rencontre d'équipe après la défaite contre les Kings

LOS ANGELES | David Savard était le premier joueur à rencontrer les journalistes après cette défaite de 5 à 2. En temps normal, il y a une période d’attente maximale de dix minutes. Mais Savard s’est pointé dans cette minuscule salle du Staples Center une bonne vingtaine de minutes après la conclusion de la rencontre. On pouvait facilement deviner qu’il y avait eu une rencontre des joueurs à l’intérieur du vestiaire de l’équipe adverse, mais on ignorait à ce moment la visite de Marc Bergevin.

« On avait besoin de se parler comme groupe. Et c’est ça qu’on a fait. Ce sont des choses qui arrivent. C’était le temps pour nous de se jaser et c’est ce que nous avons fait. »

– David Savard

Deux victoires, sept revers, 17 buts marqués et 30 buts accordés. Il n’y a rien de glorieux dans ce début de saison. Ben Chiarot, l’un des meneurs de cette équipe, a reconnu un manque de passion.

« Ça prend un certain niveau de compétition et de travail pour gagner dans cette ligue et présentement on n’est pas prêts à donner ça avec constance et nos résultats le prouvent. »

– Ben Chiarot

Tyler Toffoli jouait un premier match contre les Kings au Staples Center. En première période, le gagnant de la coupe Stanley en 2014 a reçu un très bel accueil de la maigre foule. Justin Turner, le troisième but des Dodgers de Los Angeles et ami de Toffoli, avait un chandail du Tricolore, le numéro 73 dans une loge de l’amphithéâtre. Mais ce n’est pas ce que Toffoli retenait après la rencontre.

« C’était vraiment bien. J’ai passé de belles saisons à Los Angeles. Je trouve juste ça malheureux de voir que ce match est gaspillé par un mauvais effort. »

– Tyler Toffoli