Pourquoi sommes-nous sur terre ?

Je ne sais pas si mon histoire va intéresser vos lecteurs et lectrices, mais j’avais envie de vous la raconter après vous avoir vu à l’émission Les enfants de la télé en septembre dernier. Je trouvais que votre ouverture envers les histoires pas nécessairement normales ou droites me serait probablement favorable.

J’ai 48 ans et je respire enfin librement par le nez après avoir traversé le pire de l’existence. Nés dans un milieu difficile de parents qui n’étaient surtout pas faits pour avoir et pour élever des enfants, mes deux frères et moi avons été garrochés dans l’existence sans la moindre boîte à outils pour nous débrouiller.

Mes deux frères plus vieux que moi se sont quand même pas mal débrouillés malgré la pénurie de moyens à leur disposition. Ils n’ont pas fait de grandes études, mais ils avaient en eux la capacité de tracer leur route dans les affaires où ils ont tous deux relativement bien réussi.

Pour moi, ce fut plus complexe. J’étais renfermé et j’assimilais plutôt mal les remontrances des parents sur ma façon d’aborder l’école et de m’orienter. Je ne pouvais pas non plus compter sur l’appui de mes frères qui étaient déjà très engagés dans leur vie d’adulte quand j’ai atteint mes seize ans. Ils n’avaient ni le temps ni l’envie d’ajouter un poids à ce qu’ils supportaient déjà.

Car oui, j’étais un poids. Les mauvaises fréquentations m’attiraient comme un aimant, tout comme la cigarette, la bouteille et certaines substances. Malgré cela, j’avais d’assez bonnes notes à l’école, car j’avais des prédispositions en maths et en science. Mais ça n’a pas suffi pour que les parents décident de m’appuyer, et ils m’ont mis à la porte à 18 ans.

Et là, la galère commençait. Je ne vous raconterai pas ce que j’ai traversé jusqu’à 40 ans, car ce serait trop long, et je risquerais de perdre ben du monde en chemin. Mais disons que la rue, les maisons pour itinérants et les urgences des hôpitaux m’ont accueilli plus souvent qu’à mon tour.

J’ai failli perdre la vie à plusieurs reprises, dans des bagarres ou lors d’overdoses, mais bon an mal an, je finissais par m’en sortir. Jusqu’au jour où j’ai rencontré mon ange gardien en la personne d’une travailleuse sociale qui m’a pris sous son aile et qui a su se rendre jusqu’à mon cœur pour réveiller la parcelle d’espoir qui y traînait encore.

Petit à petit grâce à son travail de moine à elle, grâce aux AA dans lesquels j’ai trouvé une raison de vivre, et grâce à quelques liens que j’ai tissés avec des mal-aimés comme moi qui désiraient autre chose que juste la rue dans leur vie, j’ai refait surface et je me suis repris en main.

Rendu à 48 ans, je peux dire que je vis en colocation dans un lieu décent parce que je gagne assez pour payer ma part. Je prie mon Dieu chaque matin pour qu’il veille sur moi et je fais ma petite part pour les autres dans un organisme humanitaire. Il ne me manque qu’une chose : une famille. Mes parents étant décédés, ils ne peuvent voir comment je m’en suis sorti, et je n’ose frapper à la porte de mes frères pour ne pas subir un nouveau rejet, même si je sais désormais pourquoi je suis sur terre et que mon rôle vaut bien celui de n’importe qui d’autre.

Un ex-itinérant enfin en paix avec son existence

Je suis soufflée par la façon simple et directe avec laquelle vous décrivez un parcours aussi cahoteux que le vôtre, mais en même temps aussi captivant et stimulant pour quiconque cherche à quoi se rattacher pour se réhabiliter. Je vous fais un gros câlin virtuel en demandant à la vie de favoriser les êtres tels que vous qui vous démenez autant pour accéder à un espace vital digne de ce nom.