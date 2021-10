Relations intimes: un psychiatre sera finalement radié pour quatre ans

Un psychiatre de Québec qui avait été suspendu du Collège des médecins pour une période de sept ans après avoir entretenu une longue relation intime avec sa patiente a finalement obtenu une réduction de peine de trois ans.

Psychiatre dans deux cliniques de Québec dont à l’Université Laval, le Dr Jean-David Gaudreau avait rencontré une patiente en juin 2014 qui souhaitait ajuster sa médication pour son trouble de l’attention.

Dès la première rencontre, le médecin avait entamé des discussions intimes avec elle, notamment à propos de sa relation conjugale.

Lors d’une seconde consultation, le Dr Gaudreau avait évoqué le film « Méthode dangereuse » qui raconte la relation intime entre un psychiatre et sa patiente en disant qu’il avait la même « ouverture d’esprit » que le psychiatre du film. Dans des rencontres qui duraient parfois plus de deux heures, le médecin abordait sa relation conjugale « vouée à l’échec », ajoutant que le conjoint de sa patiente n’était « pas fait pour elle ».

Relations sexuelles

Ayant « certains sentiments » pour son psychiatre, la patiente a écrit une lettre pour mettre fin à la relation thérapeutique. Malgré cette lettre, le Dr Gaudreau la convoque et lui demande de choisir entre « l’ami et le psychiatre ».

La patiente choisissant « l’ami », il met fin au suivi psychiatrique. Le soir même, ils ont une relation intime. Une relation sexuelle complète aura lieu quelques jours plus tard chez le médecin où la patiente passe la nuit.

Le lendemain, le conjoint de la patiente apprend la relation intime de sa conjointe qui met un terme à sa relation avec le médecin. Elle reprend pourtant contact avec le psychiatre et ceux-ci auront une relation pendant plus d’un an avant que la patiente y mette fin définitivement.

La femme portera plainte en février 2017. Pris de remords, le Dr Gaudreau a plaidé coupable sur-le-champ et a été condamné en 2018 à une radiation de sept ans en plus de 5000 $ d’amende.

Mais puisque le conseil a appliqué de façon rétroactive une modification du Code des professions adoptée après les faits reprochés, le médecin a porté la sanction en appel.

L’homme dans la quarantaine a eu gain de cause et obtenu une réduction de sa radiation de sept à quatre ans et une amende de 2500 $.