Roman d’horreur pour jeunes lecteurs

Rosalie et Anisha sont des sœurs très différentes : Rosalie est tête en l’air, alors que son aînée a un esprit scientifique. D’ailleurs, Anisha est une pro des sciences. Chaque année, elle remporte le premier prix de la foire scientifique de l’école. Cette fois, elle garde son projet secret. Rosalie espère elle aussi impressionner avec son chapeau de fruits, mais elle devient moins attachée à son œuvre lorsqu’elle peine à la retirer de sa tête...

À l’approche de l’Halloween, les adolescents sont bombardés de romans d’horreur et de suspense, ce qui est génial pour les mettre dans l’ambiance ! Cependant, les plus jeunes ont peut-être l’impression d’être un peu laissés de côté, en littérature dite effrayante... Eh bien, le petit roman Le chapeau de fruits apparaît comme une belle surprise ! Décrit comme étant dégoûtant et inattendu – et effectivement, c’est le cas – il s’agit d’une surprenante œuvre d’horreur pour jeunes lecteurs.

Quand la science se transforme en horreur

Le récit semble assez simple, de prime abord : une petite histoire de compétition saine entre deux sœurs, chacune souhaitant briller lors de la foire scientifique de leur école.

Et, contrairement à ce qu’on pourrait penser lorsqu’on parle de compétition entre des sœurs, Rosalie et Anisha ont une belle complicité ; chacune apprécie la présence de l’autre. Elles dînent même ensemble, à la cafétéria.

Cependant, aujourd’hui Rosalie se sent vraiment bizarre... À son arrivée à l’école, elle est ravie de voir que son splendide chapeau de fruits fait tourner toutes les têtes, mais elle constate rapidement que quelque chose cloche. Pourquoi a-t-elle ce mal de tête ? Pourquoi se met-elle à tout oublier, même à compter plus loin que le chiffre sept ? Et puis, pourquoi son chapeau lui colle-t-il à la tête et ses mains se couvrent-elles mystérieusement d’une gelée rose ?

En parlant de mystère, pourquoi Anisha refuse-t-elle de lui dévoiler son projet scientifique avant l’exposition prévue plus tard, dans la journée ?

Ce récit agrémenté d’illustrations plaira aux jeunes lecteurs friands de grands frissons.

Et chapeau à ceux qui parviendront à en deviner le dénouement franchement surprenant !

À LIRE AUSSI

Le cœur en laisse

Photo courtoisie

Ce recueil de poésie sur le deuil animalier ne laissera aucun amoureux des animaux indifférent. Un court récit poignant qui laisse le lecteur les yeux pleins d’eau et le cœur brisé, par la beauté des mots sélectionnés avec soin ! Ce chiot qui a choisi son maître et qui a passé sa laisse autour de son cœur est aujourd’hui mourant. Viendra ce jour où le maître devra décider de faire cesser ses souffrances... Immense coup de cœur pour ce recueil de poèmes qui décrit bien, à hauteur d’enfant, ces instants tragiques et déchirants où on doit faire nos adieux à notre petite boule de poil adorée.

Ligne de trappe

Photo courtoisie

Un petit garçon accompagne son grand-père – son Moshom – dans un voyage vers le nord, un voyage vers le monde empli des souvenirs d’enfance de son aïeul... Là où ils vont se trouve la ligne de trappe du grand-papa. Celui-ci explique à son petit-fils qu’une ligne de trappe est un territoire où les gens chassent les animaux et vivent de la terre. Ce superbe album canadien fera voyager tous les lecteurs. Par sa grande beauté, il nous permet d’en apprendre davantage sur l’héritage autochtone, à travers les yeux d’un jeune Cri curieux et de ceux, nostalgiques, de son Moshom.

Truffe

Photo courtoisie

Truffe, c’est trois histoires réunies en un seul livre. C’est aussi un jeune garçon rouquin qui porte toujours une veste de cuir et qui a un grand frère cool qui comprend tout. La première histoire, Truffe rockstar, plonge le lecteur dans les rêves les plus fous de Truffe, ceux où il forme un groupe de musique avec ses meilleurs amis Flo et Riad. Le second récit, Truffe aime Nina, présente un garçon plus vulnérable et tendre, alors qu’il tente de faire parler son cœur. Finalement, Truffe devant l’existence aborde le sens de la vie. L’écriture de Fanny Britt et les illustrations d’Isabelle Arsenault sont savoureuses !

Tom et Lali : T. 1 La roue et T. 2 Les autos

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Direction le parc d’attractions pour du divertissement garanti et quelques petites frayeurs ! Cette nouvelle série entraîne les apprentis lecteurs dans des aventures remplies d’excitation et d’émotions fortes. La structure narrative des deux premiers tomes est identique : Tom s’amuse au parc d’attractions avec sa famille, puis il revient à la maison et raconte son expérience à sa tortue Lali. En fait, Tom recrée ce qu’il a vécu dans la grande roue, par exemple, en mettant sa tortue dans un petit panier qu’il accroche à une roue. Il a de l’imagination à revendre, ce cher Tom !