Un but en fin de rencontre coule le CF Montréal

Le CF Montréal a grandement limité ses chances de participer au calendrier éliminatoire de la Major League Soccer (MLS) en échappant le match nul dans les dernières minutes face aux Red Bulls de New York, qui l’ont finalement emporté 1 à 0, samedi après-midi à Harrison.

• À lire aussi: La MLS enquêtera sur un ancien entraîneur des Whitecaps

Tous les points sont importants en cette fin de saison et une bonne performance était primordiale face aux Red Bulls, qui sont un adversaire direct dans la course. Avec ce revers, les hommes de Wilfried Nancy demeurent au neuvième rang avec 43 points en 32 rencontres, tandis que New York grimpe sixième, avec 46 points.

C’est un autre verdict crève-cœur pour le Bleu-Blanc-Noir, qui résistait tant bien que mal aux attaques adverses en fin de match. Dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, Fabio a finalement trompé la vigilance de Sebastian Breza d’une tête.

Le CF Montréal n’a cadré qu’un seul tir pendant ce duel. Joaquin Torres a bien failli créer l’égalité après le but qui a fait exploser la foule du New Jersey, mais sa frappe a touché un défenseur.

Employé en sentinelle devant, Sunusi Ibrahim a été le plus menaçant en première mi-temps, se trouvant deux fois seul face au gardien Carlos Coronel, sans toutefois être en mesure de concrétiser.

Breza a obtenu le départ après avoir mené le CF Montréal en finale du Championnat canadien, mercredi. Il a bloqué quatre tirs des Red Bulls.

Montréal devra obligatoirement remporter ses deux derniers duels, mercredi face au Dynamo de Houston, puis le 7 novembre contre l’Orlando City SC, pour conserver des chances de poursuivre sa saison.

À VOIR AUSSI...