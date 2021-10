Voici 14 caricatures de Régis Labeaume pour ses 14 ans à la mairie de Québec

Le caricaturiste du Journal, Ygreck, perdra sa « muse » et principale source d’inspiration quand le maire Régis Labeaume, qu’il a dessiné pas moins de 380 fois, laissera sa place à la mairie de Québec.

Avec sa « personnalité flamboyante » et ses propos loin de la langue de bois, celui qui dirige Québec depuis le 2 décembre 2007 était de l’or en barre pour le dessinateur Yannick Lemay. Sans surprise, il s’ennuiera du maire Labeaume. « Je perds une muse », assure l’homme dont les traits de crayon illustrent les pages du Journal de Québec depuis 1999.

Ygreck a fait le décompte et a mis en scène le maire de Québec dans « au moins » 380 caricatures, assure-t-il. « Et il en manque sûrement quelques-unes ».

À ses yeux, Régis Labeaume était « plus grand que nature » et facile à dessiner. En petit Napoléon, en Astérix qui défend son village gaulois, en Jules César ou avec un gilet des Nordiques, les comparatifs n’ont pas manqué au cours des quatre mandats. « C’était plus que facile parce que des fois, j’avais l’impression qu’il nous dictait la caricature. C’était tellement gros ce qu’il disait qu’il y avait juste à illustrer ses propos. [...] Il nous le donnait direct dans la mite. »

SON CÉLÉBRANT DE MARIAGE

Au fil des années et de quelques rencontres, ils ont fini par nouer des liens. Il était un « très bon public qui a le sens de la répartie », convient Ygreck.

Régis Labeaume fera même office de célébrant au mariage du dessinateur et de sa douce, en novembre 2014. Une façon, croit-il, de lui montrer « qu’il appréciait le travail que je faisais avec son personnage ».

En 2011, c’est à la demande même du maire que Ygreck s’était déplacé sur le plateau d’En direct de l’univers pour le dessiner durant l’émission.

RETRAITE « MÉRITÉE »

Après autant d’années à diriger la Vieille Capitale, Ygreck ne peut que lui souhaiter une bonne retraite. « Je trouve qu’elle est bien méritée. J’aimerais lui dire qu’il a vraiment changé le visage de Québec--- et que j’ai eu l’opportunité de dessiner ce changement-là. »

PRÊT POUR SON SUCCESSEUR

Ne reste plus qu’à attendre le résultat de l’élection du 7 novembre pour découvrir celui ou celle qu’il aura le plaisir de caricaturer pour les quatre prochaines années.

Quel que soit le choix des citoyens de Québec, le gagnant n’échappera pas à ses traits de crayon, même si son style est moins éclaté que son prédécesseur.

« On accentue les traits de la personne. Quelqu’un qui est plate va devenir extrêmement plate dans mes dessins. [...]. Clairement, il ne s’en sauvera pas. »

Que les candidats à la mairie se le tiennent pour dit.

Voici 14 caricatures d'Ygreck commentées par Ygreck

