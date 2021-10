10 titres pour frissonner !

Les perrons sont décorés, les costumes sont choisis, la citrouille est sculptée : êtes-vous prêts à fêter l’Halloween ? Voici quelques titres pour faire frissonner petits et grands. Concoctez votre meilleure potion, sortez les bonbons, installez-vous bien au chaud et lancez-vous dans un univers de mystère, de sorcières et de fantômes. Bou !

Le manoir hanté

Photo courtoisie

Livre précieux aux multiples détails, Le manoir hanté présente de nombreux pop-up, des tirettes et des fenêtres pour raconter la visite dans un manoir bien étrange. Le comte Grandcroc est ravi d’avoir un peu de visite...

Agence Lovecraft

Photo courtoisie

Ce premier tome d’une trilogie reprend l’univers cauchemardesque de H.P. Lovecraft. Ryan, Marie et Sergueï ne se connaissent pas. Pourtant, ils ont un point commun : ils sont tous les trois dotés de pouvoirs effrayants et convoités par des individus mystérieux. Pour leur échapper, ils acceptent l’aide d’une jeune fille qui travaille pour une organisation obscure : l’Agence Lovecraft. Ils sont loin de se douter qu’ils vont se retrouver au cœur d’une guerre secrète.

Mouffie la mouffette et la fête costumée

Photo courtoisie

Qu’arrive-t-il quand Mouffie se perd dans la Forêt des Profondeurs et que la noirceur arrive ? Gilles Tibo et Jean Morin ont imaginé une histoire magique où les peurs sont apprivoisées, grâce à une mouffette irrésistible et ses gentils amis. Ils vont tous gagner le cœur des tout-petits !

Chroniques de l’Outre-monde – Créatures des ténèbres

Photo courtoisie

Voici une nouvelle série frissonnante à souhait ! Les jumeaux Esmeralda et Atticus Flair ont un passe-temps bien à eux : ils font des enquêtes sur les disparitions d’animaux domestiques. Lorsqu’un chien disparaît dans leur petite ville tranquille, ils se retrouvent dans une maison mystérieuse et isolée, habitée de créatures mythiques. Bienvenue dans un univers effrayant !

Monstres et autres créatures du Québec

Photo courtoisie

Quand on pense aux monstres, on songe au Yéti, au monstre du Loch Ness, aux zombies... mais le Québec a ses monstres bien à lui. Martine Latulippe et Fabrice Boulanger racontent Champ, le cheval marin du lac des Sables, Ponik, Memphré, le loup-garou et toute une galerie de monstres dans ce nouvel album. Nos lacs, nos rivières, nos forêts et nos villages sont peuplés de créatures bizarres et effrayantes !

Mini-Jean, L’esprit de l’Halloween

Photo courtoisie

Mini-Jean est expert pour s’attirer des ennuis. Cette fois, Mini-Jean et Mini-Bulle apprennent que la fête d’Halloween n’aura pas lieu parce que les agents sont « trop occupés à sauver le monde ». Voilà une chose effrayante pour les deux amis. Ils n’ont pas dit leur dernier mot... et le fantôme de l’Agence non plus.

Rabats surprises Halloween

Photo courtoisie

Conçu pour les enfants de moins de cinq ans, ce petit livre cartonné explore joyeusement les thèmes de la fête de l’Halloween. Les enfants peuvent manipuler des rabats pour découvrir une momie, une chauve-souris, un fantôme, des corneilles. Ludique et parfait pour développer le vocabulaire.

Fangs

Photo courtoisie

Dessinatrice de talent et autrice de la BD en ligne à succès Sarah’s Scribbles, Sarah Andersen propose cet automne un nouveau roman graphique, Fangs. Elsie et Jimmy se rencontrent dans un bar et c’est le coup de foudre. Leur relation amoureuse débute... mais elle est obscurcie par un petit secret qui fait qu’ils devraient être ennemis jurés plutôt qu’amoureux... Elsie et une vampire et Jimmy est un loup-garou. Voilà l’histoire d’un couple pas comme les autres !

Le premier Wykan

Photo courtoisie

Louis-Philippe Michaud a puisé dans sa connaissance du genre littéraire fantasy pour imaginer son propre univers. Voici le premier tome d’une série où l’on découvre de quoi sera faite la Nouvelle Magie au 21e siècle. On y suit les péripéties de Victor Lévesque, membre d’une secte de collectionneurs d’artéfacts magiques connue sous le nom de l’Organisme. Victor rêve de devenir un Mage, et sa patronne, Marguerite Holmes, a peut-être les connaissances qu’il faut pour l’aider.

Léon et les peurs

Photo courtoisie

Avez-vous peur des araignées ? Des orages ? De la noirceur ? Ou même de perdre une dent ? Annie Groovie explore les peurs en tout genre dans son nouvel album de Léon le cyclope. Tout le monde a des peurs. Léon ne fait pas exception, mais il tente courageusement d’apprivoiser ses craintes.