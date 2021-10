5 films à voir à Cinemania

De retour en salle après une édition 100 % virtuelle l’an passé, le 27e Festival de films francophones Cinemania prend son envol mardi soir avec la présentation du drame québécois Une révision. Avec un programme constitué de 85 longs métrages et d’une trentaine de courts métrages, l’événement offre aux cinéphiles montréalais la crème du cinéma français et francophone de la dernière année. Voici cinq films à ne pas manquer.

L’événement

Photo courtoisie

La réalisatrice Audrey Diwan est devenue en septembre dernier la cinquième femme à décrocher le prestigieux Lion d’or de la Mostra de Venise avec ce drame adapté d’un roman du même titre d’Annie Ernaux. L’événement raconte l’histoire d’une jeune étudiante qui décide de se faire avorter clandestinement en 1963, une époque où l’avortement était encore loin d’être légalisé en France.

France

Photo courtoisie

L’actrice Léa Seydoux livre une des meilleures performances de sa carrière dans cette satire du journalisme réalisée par le cinéaste français Bruno Dumont (Ma Loute). Le film est centré autour du personnage de France de Meurs, une journaliste très populaire d’une chaîne d’information en continu française qui incarne, malgré elle, les dérives de l’information-spectacle.

Amants

Photo courtoisie

Avec ce 9e long métrage derrière la caméra, l’actrice et réalisatrice Nicole Garcia a concocté un suspense psychologique élégant, centré autour d’un triangle amoureux infernal. Simon (Pierre Niney) et Lisa (Stacy Martin) s’aiment depuis leur adolescence, mais leur union est rompue le jour où Simon doit quitter le pays subitement. Quelques années plus tard, les deux anciens amoureux se retrouvent par hasard dans un hôtel de luxe de l’île Maurice où Simon travaille. Seul problème : Lisa est désormais mariée à un riche homme d’affaires (Benoit Magimel) qui fera tout pour la garder.

Une révision

Photo courtoisie

Présenté en ouverture du festival, mardi soir, ce premier long métrage de la réalisatrice Catherine Therrien aborde des sujets brûlants d’actualité comme l’inclusion à tout prix et la culture du politiquement correct. Patrice Robitaille y incarne un professeur de philosophie dans un cégep qui se retrouve sur la sellette après avoir donné une mauvaise note à une étudiante de confession musulmane (Nour Belkhiria) qui avait cité un extrait du Coran dans une dissertation. Le film prend l’affiche partout au Québec jeudi.

Illusions perdues

Photo courtoisie

Le Québécois Xavier Dolan joue aux côtés de Benjamin Voisin, Cécile de France, Gérard Depardieu et Vincent Lacoste dans ce nouveau film de Xavier Giannoli (Marguerite), inspiré du roman du même titre d’Honoré de Balzac. Drame d’époque campé dans les années 1800, Illusions perdues relate le parcours d’un jeune poète inconnu qui quitte sa province natale pour tenter sa chance comme journaliste à Paris. Le film est présenté en clôture du festival, au Cinéma Impérial, le 14 novembre.

Le 27e Festival de films francophones Cinemania se déroule en salle à Montréal du 2 au 14 novembre et sera aussi accessible en ligne du 2 au 21 novembre au festivalcinemania.com